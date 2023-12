Kyrgios contro Becker, la lite su X: “Zitto, sei stato in galera”

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios contro Boris Becker, in un match di tennis virtuale senza esclusione di colpi tra il bad boy del circuito e l'ex numero 1 del mondo. Un botta e risposta su X tra velate offese e provocazioni tra tennis e vita privata. Becker, stella degli anni '80 e '90, mostra di non gradire le considerazioni espresse da Kyrgios. L'australiano, fermo da un anno e salito alla ribalta ultimamente per il 'debutto' su OnlyFans, è convinto che i grandi del passato farebbero una magra figura contro i migliori giocatori di oggi. "Ho visto Becker e non dico che non fosse forte. Ma è assurdo dire che sarebbe competitivo oggi", dice Kyrgios. All'epoca, aveva un gran servizio chi batteva a 197-200 km orari. Oggi serviamo sempre a 220 negli angoli. Se batti a meno di 220 km orari, Djokovic ti mangia vivo. Lleyton Hewitt ha distrutto Pete Sampras un anno agli US Open", aggiunge ricordando la finale del 2001 che segnò il passaggio di consegne tra lo statunitense e l'australiano. "Cosa farebbe Djokovic con Sampras? Se lo mangerebbe vivo", sentenzia. "Nick fa molto rumore parlando di tennis ultimamente!?! Perché parla di uno sport che apparentemente odia… Se guardiamo i fatti, Nick non ha mai vinto un torneo importante come giocatore o allenatore (sì, un titolo di doppio…), quindi da dove viene la sua credibilità? Se vogliamo confrontare generazioni diverse… Laver contro Federer, Borg contro Nadal, Sampras contro Djokovic!?! Non cito nemmeno McEnroe, Connors, Lendl Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt e molti altri…parla di altre cose sul tuo @OnlyFans ma lascia stare il tennis", la 'ramanzina' di Becker. Kyrgios non gradisce i rilievi e colpisce duro. "Questo tizio parla di credibilità. Ho controllato, eri tu a occultare beni, no?''", dice riferendosi ai problemi che Becker ha avuto con la giustizia, fino alla condanna al carcere. "Ho battuto Federer, Nadal, Djokovic, Murray, quindi sento di avere un po' di credibilità…. Ma non ci vuole uno scienziato esperto in missili per capire che Novak ti avrebbe spazzato via nei tuoi anni migliori. Sono i fatti", incalza. "Se io non ho credibilità, non è credibile il 99% del tennis. Che mi dici del tuo pupillo, Zverev? Non ha vinto nemmeno un titolo in doppio nello Slam", dice chiamando in causa il tedesco Alex Zverev. "Ah, grazie per aver menzionato OnlyFans. Ho sempre saputo che ti saresti informato sui miei affari". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

