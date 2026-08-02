Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Alcaraz, show in allenamento e ritorno in campo vicino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz è pronto e ‘sfida’ Jannik Sinner. Il tennista spagnolo è reduce dall’infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha tenuto lontano dai campi dallo scorso aprile, costringendolo a saltare il Roland Garros e Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto del ranking Atp. 

Ora però Alcaraz ha alzato i giri del motore intensificando gli allenamenti in vista del Masters 1000 di Cincinnati, torneo a cui arriva da campione in carica dopo il malessere che ha costretto Sinner al ritiro nella finale dello scorso anno, e in cui dovrebbe quindi avvenire il suo tanto atteso ritorno in campo. 

Fresco di nuovo taglio di capelli, treccine che sul web stanno già facendo discutere, Alcaraz si è mostrato senza tutore al polso e fluido nei movimenti, provando tutti i colpi in allenamento e sembrando davvero pronto a tornare a competere. Cincinnati sarà l’occasione per riprendere confidenza con campo e racchetta in vista di uno dei grandi obiettivi dell’ultima parte di stagione, gli Us Open, ultimo Slam dell’anno a cui lo spagnolo arriva, anche in questo caso, da campione in carica. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nuova delegazione di Torvaianica, la Giunta delibera l’atto di indirizzo per individuare la sede

2 Ottobre 2018
bonus affitti

Regione Lazio: 31,5 milioni per bonus affitti a famiglie in difficoltà

16 Novembre 2022

Perdita di acido cloridrico da un container presso lo scalo ferroviario, il Comune di Pomezia conferma che l’area è in sicurezza 

19 Dicembre 2017

Famiglia, Fontana: “Confronto tra idee è occasione di crescita”

29 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno