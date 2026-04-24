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Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “Momento difficile, ma devo essere cauto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Oggi, giovedì 24 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il forfait ai prossimi due tornei sulla terra battuta, a cui arrivava da campione in carica, dopo l’infortunio al polso accusato a Barcellona. 

“Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista”, ha scritto Alcaraz sui propri canali social, “è un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui”. 

 

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