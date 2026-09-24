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Alcaraz e l’assenza di Sinner: “Mi manca, non vedo l’ora di giocare contro di lui”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz sente la mancanza di Jannik Sinner. Il tennista spagnolo, impegnato in Laver Cup, ha parlato del numero uno del mondo, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli US Open e lo mette in dubbio anche per l’Atp 500 di Pechino. 

“Lui sta vincendo tutto, lo ha fatto soprattutto all’inizio dell’anno”, ha detto Alcaraz in un’intervista alla Bbc, “Mi manca. Mi manca vederlo in giro, giocare contro di lui. Mi spinge a essere un giocatore migliore”.  

“Spero che da questa pausa nella nostra rivalità nascerà qualcosa di ancora migliore, ormai la gente aspetta con ansia la nostra prossima partita. Quindi penso che quando accadrà sarà tutto ancora meglio”, ha concluso lo spagnolo. 

 

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