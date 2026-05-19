Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Alcaraz e la lettera a Sinner: “Tornerò presto, aspettami”. Ma è fake

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz scrive a Jannik Sinner… ma è fake. Oggi, martedì 19 maggio, a pochi giorni dal trionfo del tennista azzurro agli Internazionali d’Italia 2026, è cominciata a circolare sul web, e su numerose testate nazionali, una presunta lettera a cuore aperto scritta dallo spagnolo per complimentarsi con il numero 1. Peccato però che quelle belle parole fossero figlie di una pagina X di satira tennistica. 

“Jannik, guardo la finale da casa con il ghiaccio sul polso. Ogni volta che il telefono vibra… c’è di nuovo il tuo nome. Un altro trofeo. Un’altra domenica in cui fai la storia come fosse la cosa più normale del mondo”, ha scritto il ‘finto’ Alcaraz in una storia, mai pubblicata, su Instagram, “9 titoli Masters già… pazzesco. A volte penso che vinci troppo quando io non ci sono. Il tennis sembra strano quando non ti guardo dall’altra parte della rete tra un punto e l’altro. Il circuito è troppo silenzioso senza le nostre partite. Mi manca questa sensazione… entrare in campo sapendo che dall’altra parte ci sei tu, pronto alla guerra”. 

La (finta) chiusura di messaggio è quasi commovente: “Tornerò presto… e spero che tu sia ancora lì ad aspettarmi. Vamos”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Taglio accise carburanti, cosa prevede il decreto

3 Aprile 2026

Energia, Fortis (Fondazione Edison): “Abbiamo una storia esemplare”

15 Novembre 2023

Lavoro, Istat: calano gli occupati e aumentano i disoccupati

1 Aprile 2026
omicidio Artena

Omicidio Artena: arrestati due romeni

18 Luglio 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno