Albero crolla nel giardino di un asilo a Roma per il vento: nessun ferito, macchine danneggiate

Un albero è caduto nel giardino di un asilo a Roma. Il crollo è avvenuto ieri verso le 16 in via Nicolò Piccinni: sul posto sono arrivate alcune pattuglie del gruppo Parioli della Polizia locale per gestire la viabilità nella zona. Nessuna persona e nessun bambino è rimasto ferito, ma alcune macchine sono state danneggiate.

La sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma alle ore 17.30 di ieri pomeriggio, ha inviato quattro squadre operative provenienti dalle sedi di Prati, la Rustica e Nomentano in lungotevere Flaminio per un grande albero caduto sulla sede stradale.

“Non appena sono arrivati sul posto – dichiara Riccardo Ciofi dal sindacato dei vigili del fuoco – i colleghi hanno prontamente messo in sicurezza l’area e iniziato le operazioni per rimuovere l’albero caduto e eliminare eventuali pericoli per la cittadinanza”.

“Di fatto – prosegue Ciofi – tali operazioni hanno richiesto molte ore ed è stato necessario l’arrivo sul luogo di una autogru per imbragare l’albero e una autoscala oltre ad un automezzo con attrezzature specifiche per completare il lavoro . Fortunatamente, prosegue il sindacalista, in questa occasione non ci sono state conseguenze più gravi per la popolazione, tuttavia gli interventi di questo tipo ai quali i vigili del fuoco devono operare sono molteplici e ripetuti, anche in considerazione del maltempo e del forte vento che aumenta il rischio di caduta alberi”.

“Una amministrazione lungimirante – conclude Ciofi – dovrebbe mettere in atto una seria e responsabile campagna di potatura e controllo del patrimonio del verde pubblico su Roma per evitare che accadano regolarmente questi episodi”