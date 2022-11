IX Municipio, M5S-LCR: “Dimissioni assessore grande atto di coerenza contro l’inceneritore”

“Le dimissioni di Alessandro Lepidini, assessore all’Ambiente del Municipio IX, sono un atto di grande coerenza e integrità politica. Lepidini ha rinunciato alla carica per la sua netta contrarietà al progetto dell’inceneritore, che giustamente definisce ‘superato, lontano dagli obiettivi ambientali europei e dannoso per il territorio’. A lui vanno tutti i nostri complimenti: ha avuto il coraggio di compiere una scelta certamente difficile, se non dolorosa, per restare fedele ai propri principi.

Una decisione che parla chiaro e forte, e che lascia questa amministrazione nel pieno delle sue contraddizioni”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Roma Capitale e la Lista Civica Virginia Raggi.

LE DIMISSIONI DI ALESSANDRO LEPIDINI – IL POST SUL PROFILO SOCIAL

“Mi sono dimesso da Assessore. So di aver scelto di interrompere un percorso positivo fatto in questo primo di attività nell’amministrazione del Municipio, rinunciando quindi a fornire il mio contributo, come allo stesso modo so che questa scelta potrà deludere alcuni. Tuttavia, la mia contrarietà all’inceneritore mi impone ora di impegnarmi in prima persona per contrastare un progetto che considero superato, lontano dagli obiettivi ambientali europei e dannoso per il territorio dove vivo con Astrid e Sibilla. Ed è per il profondo legame con il nostro territorio che ho preso questa decisione. E mia figlia comprenderà un giorno che ci sono principi non negoziabili. L’etica, in fondo, è tutta qui. A presto!”

Alessandro Lepidini

