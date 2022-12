Al via all’iniziativa “Tra i banchi di scuola” a Marino

Partirà il prossimo martedì 6 dicembre l’iniziativa ‘Tra i banchi di scuola’ a cura della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) che vede protagonisti i ragazzi delle classi 4^ elementare e 1^ media degli istituti scolastici Carissimi, Pertini e Ungaretti.

Il progetto durerà per tutto l’anno scolastico, fino a giugno, e sarà seguito direttamente dai Tecnici Federali Alessandro Persichini e Alessandra Di Pasquale che porteranno nelle scuole la danza sportiva. Il percorso sportivo, aperto a tutti i plessi scolastici che intendono aderire, pone l’accento su come la danza sarà un’ulteriore occasione per costruire relazioni e rapporti non solo tra i ragazzi ma anche tra gli alunni e i docenti che parteciperanno attivamente alle lezioni che si svolgeranno durante l’orario scolastico.

“Abbiamo voluto fortemente coinvolgere i nostri istituti in questo progetto – ha sottolineato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Pamela Muccini – rappresenta una grande opportunità, dopo il periodo di restrizioni legate alla pandemia, non solo per riportare nelle scuole un po’ di normalità, ma anche per poter introdurre un nuovo strumento a disposizione degli insegnanti con cui arrivare ai ragazzi. Un’attività estremamente inclusiva, con la professionalità dei tecnici federali, atta a rompere gli schemi e ad accorciare le distanze tra alunno e professore”.

