Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Air India, caos in volo: perdita di quota e panico. Il comandante “positivo a sostanze psicoattive”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il governo indiano ha confermato che un primo test antidroga sul comandante del volo Air India Phuket‑Delhi dello scorso 4 agosto è risultato “non negativo”. Lo riporta il Times of India. Si tratta del volo, che ha perso improvvisamente circa 300 piedi di quota, causando 17 feriti. A bordo c’erano anche diversi italiani.  

Il campione è stato quindi inviato per analisi di conferma in laboratorio, come previsto dalle procedure della locale Authority dell’aviazione civile. In attesa del referto definitivo entrambi i piloti sono stati sospesi dal servizio di volo. 

 

Secondo le regole locali, se un test di screening per sostanze psicoattive risulta non negativo, il pilota deve essere immediatamente rimosso da qualsiasi mansione sensibile finché non arriva il risultato di conferma. In caso di test positivo confermato, il pilota viene indirizzato a un percorso di riabilitazione. 

 

Il 4 agosto scorso l’Airbus A320 del volo AI 2379 ha subito una repentina perdita di quota durante la crociera, provocando diversi traumi a bordo. L’aereo è, poi, atterrato regolarmente a Delhi. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trump, attacco a Washington: chi è l’attentatore, il piano e le armi. Il punto sulle indagini

26 Aprile 2026

Intesa Sanpaolo accanto alla Luiss con il progetto “Look4ward”

9 Settembre 2024

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: “È arrivato il momento di provare a diventare grandi”

14 Luglio 2026

SWG-Polling Europe, gli italiani vogliono Ue più forte ma chiedono riforme

4 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno