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Agroalimentare, Ismea a Risò a Vercelli dall’11 al 13 settembre ﻿

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Ismea parteciperà a Risò – Festival internazionale del Riso, in programma a Vercelli dall’11 al 13 settembre 2026. Oltre alla presenza con un proprio desk all’interno del padiglione riservato alle Istituzioni, Ismea organizzerà un incontro dal titolo: ‘Strumenti e prospettive per la prevenzione e la gestione dei rischi nella filiera del riso’. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, alle ore 15:00, presso l’Area Istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) – Ingresso Via Galileo Ferraris. 

Durante l’incontro, accanto all’illustrazione delle dinamiche assicurative del comparto, sarà presentato il nuovo strumento della ‘Polizza semplificata Riso’ e saranno raccolti i fabbisogni degli operatori del settore per orientare il Pgra 2026 e le misure di sostegno agli interventi di gestione del rischio in prospettiva della nuova Pac.  

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. Per informazioni sulle modalità di accesso si prega di consultare il sito ufficiale: https://festivaldelriso.it/ 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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