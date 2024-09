Agenti aggrediti a Torino, misure cautelari per 12 militanti anarchici

LONDRA (ITALPRESS) - "Ora che l'estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia". Lo dice, in un videomessaggio sui social, la principessa del Galles Kate Middleton. "Gli ultimi nove mesi - aggiunge - sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come […]