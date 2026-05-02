Addio a Zanardi, da Morandi a Vasco: i ricordi social

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Il mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Alex Zanardi. Da Gianni Morandi a Vasco Rossi, passando per Luciana Littizzetto e Simona Ventura, sono innumerevoli i messaggi di cordoglio e ammirazione che in queste ore stanno inondando i social per ricordare il campione, simbolo di coraggio e resilienza.

“Ciao Alex. Hai trasformato il coraggio in sorriso. Oggi resta solo un grazie immenso”. Con queste parole Gianni Morandi saluta l’amico, pubblicando un video di diversi anni fa che li ritrae insieme mentre cantano ‘My way’ di Frank Sinatra in uno studio televisivo. Un pensiero commosso arriva anche da Vasco Rossi, che su Instagram definisce Zanardi una “leggenda”. “Con il suo grande coraggio e la forza di chi non si arrende mai.. ha insegnato a tutti noi che ‘niente è impossibile’. Viva Alex Zanardi”, ha scritto il rocker di Zocca.

“Ci sei mancato tanto in questi anni…la tua energia, il tuo pensiero luminoso, la tua resistenza nella tempesta”, scrive Luciana Littizzetto, che lo ricorda come “intenso sempre”. “Grazie di esserci stato. Per me rimarrai sempre il numero 1”. Le fa eco Simona Ventura: “Sei stato il più grande guerriero che io abbia mai conosciuto! Che la terra ti sia lieve ora puoi riposare in pace”.

Anche Paolo Kessisoglu ha condiviso un ricordo di Zanardi. “Un caro amico mi ha raccontato che una volta durante un giro in bici, (lui era in handbike) tirava in discesa come se fosse alle Olimpiadi”. Ripreso dall’amico preoccupato, Zanardi sorrise e rispose: “Questa è la mia seconda possibilità, capisci? Io qui non ci dovevo essere perciò me la voglio giocare tutta”. Kessisoglu ha poi commentato: “Aveva ribaltato il concetto. Questo era Alex”. Con Luca e Paolo, Zanardi aveva anche preso parte ad un episodio della loro sit come ‘Camera cafè’.

Sulla stessa linea, il messaggio di Max Giusti: “Grazie per quello che hai fatto per me. Tuo malgrado sei stato per me l’esempio più bello. Per tutte le volte in cui volevo mollare, o peggio non credevo più a niente, per avermi ribadito che il bicchiere va’ visto sempre mezzo pieno. Ringrazio la vita per averti fatto nascere nella mia epoca”. E Linus scrive: “Ho provato a scrivere un sacco di cose ma alla fine suonavano sempre banali, retoriche e non all’altezza. Che uomo meraviglioso”.

Anche il mondo dello sport si unisce al dolore. Dal lungo post di Bebe Vio (“É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita”) a Federica Pellegrini che scrive: “Se ne va un Uomo Incredibile, capace di Ispirare tutti noi. Mi dispiace così tanto…”. Mentre Tania Cagnotto, pubblicando una foto che la ritrae insieme al campione e a sua figlia, scrive: “Riposa in pace Alex. É stato un onore conoscerti. A mia figlia racconterò della tua tenacia e voglia di vivere che trasmettevi a tutti noi. Abbiamo avuto il privilegio di fare una foto con una delle persone più forti e d’ispirazione che io abbia mai conosciuto”.

“Zanardi è stato un esempio di vita, di valori umani e sportivi, è doveroso fare le condoglianze alla famiglia e ricordarlo per tutto quello che ha trasmesso”. Così l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, ricorda Alex Zanardi.

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