Addio a Mary Jo Campbell, la nonna del clan Kardashian-Jenner: aveva 91 anni

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Addio alla nonna del clan Kardashian-Jenner. Mary Jo Campbell, conosciuta dal grande pubblico come MJ Shannon, madre di Kris Jenner e nonna delle sorelle Kardashian-Jenner, è morta all’età di 91 anni. A dare l’annuncio è stata la stessa Kris Jenner attraverso un commosso messaggio pubblicato sui social. “Oggi abbiamo salutato la mia meravigliosa mamma MJ”, ha scritto la manager televisiva e imprenditrice statunitense, ricordando il ruolo fondamentale che la madre ha avuto nella sua vita e in quella dell’intera famiglia. “Ci ha insegnato che la famiglia è tutto, ad amare senza condizioni e a trovare la gioia nelle piccole cose. Mi ha mostrato come affrontare le sfide della vita con resilienza e fede”.

Nata il 26 luglio 1934, Mary Jo Campbell è diventata un volto familiare per milioni di spettatori grazie alle sue frequenti apparizioni nei reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, in onda dal 2007, e successivamente nella serie ‘The Kardashians’. Con il suo carattere ironico, le battute pungenti e i consigli sempre diretti, aveva conquistato un seguito di fan tutto suo. Madre di Kris Jenner e Karen Houghton, scomparsa nel marzo 2024 a causa di un arresto cardiaco all’età di 65 anni, MJ era anche nonna di Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, oltre che di Kendall e Kylie Jenner. Negli anni ha condiviso con la famiglia alcuni dei momenti più significativi raccontati dalle telecamere, diventando una presenza costante nelle produzioni televisive dedicate al celebre clan.

Nel corso di un episodio di ‘The Kardashians’ dedicato al suo novantesimo compleanno, celebrato con una festa in un hotel di San Diego, Mary Jo aveva dichiarato che il suo più grande successo era stato crescere le sue due figlie. In quella stessa occasione, Kris Jenner si era commossa parlando della paura di perdere la madre, definendola “la mia migliore amica”. MJ aveva risposto con il consueto ottimismo, scherzando sul fatto che ci sarebbe stato tempo per festeggiare ancora.

Nel corso della sua vita Mary Jo aveva inoltre raccontato di aver sconfitto il cancro due volte, dimostrando una forza che la famiglia ha sempre indicato come fonte di ispirazione.

Anche Kim Kardashian ha voluto ricordare la nonna con un lungo messaggio sui social, definendola “la mia migliore amica, la mia compagna di confidenze, la mia gemella per sempre”. L’imprenditrice ha ricordato come fosse stata proprio MJ a offrirle il suo primo lavoro nel negozio di San Diego, insegnandole il valore dell’impegno, della determinazione e della fiducia in sé stessa.

Nel suo tributo, Kris Jenner ha concluso con parole cariche di affetto: “Quando guardo i miei figli e i miei nipoti, vedrò per sempre una parte di te in ognuno di noi. Non c’è nulla di me che non sia stato plasmato da te. Se ho fatto qualcosa di buono nella mia vita, è perché ho sempre cercato di vivere in un modo che ti avrebbe resa orgogliosa”. (di Paolo Martini)

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