Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto oggi all’età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Nato a Roma il 1 agosto del 1928, aveva fondato le società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group. E’ stato inoltre presidente dell’Anica, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, dal 1998 al 2001.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina, nuovo allarme dopo covid: bambini colpiti da polmonite misteriosa

22 Novembre 2023

Palermo, auto travolge gruppo di ciclisti: muore una donna

21 Giugno 2026

Giro d’Italia, oggi ultima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

31 Maggio 2026

Brasile, Ancelotti non schiera Endrick e diventa… un meme

20 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno