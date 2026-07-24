Addio a Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben e Casey

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Lutto per gli attori premio Oscar Ben Affleck e Casey Affleck: la madre Chris Anne Affleck è morta all’età di 83 anni. La famiglia Affleck ha annunciato attraverso un necrologio pubblicato sul “Boston Globe”, rivelando che si era spenta il 2 giugno all’età di 83 anni dopo una malattia. Nel dicembre scorso le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, come riporta oggi “The Hollywood Reporter”.



Nata a New York il 1 dicembre del 1942 con il nome di Christine Anne Boldt, si era laureata all’Università di Harvard e aveva poi dedicato 35 anni della sua vita all’insegnamento nella scuola pubblica, andando in pensione nel 2008. Parallelamente fu un’instancabile sostenitrice dei diritti civili: negli anni Sessanta fece parte dei primi Freedom Riders, i volontari che sfidarono la segregazione razziale viaggiando negli Stati del Sud degli Stati Uniti. Nel 1972, insieme all’allora marito Timothy Affleck, diede alla luce il primogenito Ben, seguito tre anni dopo da Casey. Proprio in quel periodo la famiglia si trasferì in Massachusetts, dove Chris proseguì la sua carriera di insegnante. Quando Ben aveva dodici anni, i genitori divorziarono, ma la madre continuò a rappresentare un punto di riferimento fondamentale nella crescita dei figli. Fu anche grazie al suo sostegno che Ben Affleck mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo. Chris, infatti, lo mise in contatto con la sua ex compagna di stanza ad Harvard, la direttrice del casting Patty Collins, che gli procurò le prime audizioni per spot pubblicitari e film televisivi.



In un’intervista rilasciata nel 2012, Ben Affleck aveva ricordato con affetto il percorso della mamma: “Mia madre insegnava nella scuola pubblica. Ha studiato ad Harvard, ha conseguito anche un master e ha insegnato quinta e sesta elementare. Mio padre, invece, aveva uno stile di vita più operaio: era meccanico, barista e custode ad Harvard”.

Chris Affleck seguì con entusiasmo il successo dei figli. Nel 1998 accompagnò Ben alla cerimonia degli Oscar, dove l’attore, insieme all’amico Matt Damon, conquistò la statuetta per la migliore sceneggiatura originale grazie a “Will Hunting – Genio ribelle”. I due arrivarono alla serata accompagnati dalle rispettive madri, un’immagine che Ben avrebbe ricordato anni dopo con emozione, sottolineando come fosse per lui naturale condividere quel momento con la persona che più aveva creduto nel suo talento.

Negli anni successivi entrambi i figli avrebbero consolidato il loro successo a Hollywood: Ben Affleck avrebbe vinto un secondo Oscar come produttore del miglior film per “Argo” nel 2013, mentre Casey Affleck avrebbe ottenuto la statuetta come miglior attore nel 2017 per la sua interpretazione in “Manchester by the Sea”.



Secondo quanto riferito dalla famiglia, dopo la diagnosi ricevuta a dicembre i medici le avevano prospettato un’aspettativa di vita di circa sei mesi. Il suo desiderio più grande era riuscire ad assistere al diploma di scuola superiore del nipote Atticus. Quel desiderio si è avverato il 31 maggio, quando ha partecipato alla cerimonia circondata dai suoi familiari. Due giorni dopo, il 2 giugno, si è spenta serenamente nel sonno. Chris Anne Affleck lascia i figli Ben e Casey e cinque nipoti: Atticus e Indiana, figli di Casey, e Violet, Fin e Sam, figli di Ben. (di Paolo Martini)

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