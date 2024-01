Acer, nuovi schermi in 3D senza occhiali per il lavoro e il gaming

(Adnkronos) – Acer ha annunciato la sua nuova gamma di prodotti 3D stereoscopici SpatialLabs, disponibili sui computer portatili Aspire e sui monitor da gaming Predator. Il modello Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition si distingue per il suo display UHD da 15,6 pollici che permette la visualizzazione di contenuti 3D senza bisogno di occhiali speciali. Il dispositivo è equipaggiato con applicazioni SpatialLabs basate sull'intelligenza artificiale, che facilitano la creazione e la visualizzazione di contenuti in 3D. Per quanto riguarda il gaming, il monitor Predator SpatialLabs View 27 offre un'esperienza 3D realistica grazie alla tecnologia SpatialLabs TrueGame. Questa tecnologia permette ai giochi di essere visualizzati in modo più dettagliato e preciso, offrendo un'immersione profonda negli scenari 3D. Il portatile Aspire 3D 15 (A3D15-71GM) combina le soluzioni ottiche avanzate di SpatialLabs con i potenti processori Intel Core e le GPU NVIDIA GeForce RTX, garantendo immagini e scene 3D di alta qualità. Il dispositivo include anche SpatialLabs Experience Center Pro con diverse applicazioni per migliorare l'esperienza 3D. SpatialLabs Go, ad esempio, trasforma i contenuti 2D in 3D in tempo reale. I professionisti possono trarre vantaggio da SpatialLabs Model Viewer per la visualizzazione e l'illustrazione di progetti 3D, supportando anche il runtime OpenXR di Acer per la creazione di contenuti 3D. Inoltre, il notebook è dotato di un tasto dedicato per accedere rapidamente al software di assistenza Copilot di Windows. Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM) sarà disponibile in Italia a marzo con prezzi a partire da 2.699 euro. Predator SpatialLabs View 27 sarà disponibile prossimamente in Italia con prezzi a partire da 2.599 euro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

