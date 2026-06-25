Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Accoltellato davanti a un bar a Ostia, morto 35enne: aggressore in fuga

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un’aggressione da parte di un uomo con un arma da taglio davanti a un bar in via di Castel Fusano, a Ostia Antica, Roma. L’aggressore è riuscito a fuggire. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il Nucleo radiomobile di Ostia e da una prima ricostruzione il 35enne è stato raggiunto da diversi fendenti. Un’ambulanza del 118 lo ha trasportato all’ospedale Grassi, ma il 35enne è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica e le motivazioni dell’accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all’autore dell’aggressione.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanità, de Pascale: “Per garantire Lea servono risorse, senza a rischio bilanci Regioni”

9 Aprile 2026

Latina, Di Trento lascia la presidenza della Commissione Bilancio

11 Maggio 2018

Serie A, oggi Pisa-Napoli – Diretta

17 Maggio 2026

Anteprima d’estate, si chiude la seconda edizione dell’evento promosso da Artigiano in Fiera

2 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno