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A Wimbledon Sonego batte Diallo e vola al terzo turno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego accede al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Tennis Club di Londra. Il piemontese, numero 69 del ranking Atp, si impone sul canadese Gabriel Diallo, 88 del mondo, in cinque set, con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (4) 6-7 (6) 6-2, in quattro ore e 22 minuti di gioco.
Nel prossimo match, ovvero nei sedicesimi di finale, Sonego affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero sette della classifica internazionale e sesta testa di serie del tabellone, che ha sconfitto oggi il connazionale Patrick Kypson per 6-2 6-2 7-5.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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