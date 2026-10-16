Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

A Welfair nasce la Società italiana di Neuroestetica, arte e salute

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – È stata presentata oggi a Welfair – La fiera del fare Sanità in corso alla Fiera di Roma la Società italiana Neuroestetica arte e salute. È una società – informa una nota – che riunisce medici, infermieri sanitari, curatori ed esperti. L’obiettivo è formare le figure che possano fare da ponte tra arte e sanità. Secondo gli esperti, “la base scientifica dalla quale partiamo – oltre 3mila articoli di letteratura mappati dall’Oms – è l’evidenza che l’esperienza estetica fa crescere il cervello, lo rende più efficiente lungo tutta la vita ed è in grado di ‘riparare’ i danni da traumi e stress. Per questo la prescrizione sociale va considerata uno strumento clinico”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lupi ‘nel mirino’ dell’Ue, Commissione vuole abbassare grado di protezione

20 Dicembre 2023
violentata

Latina, intensificati nel weekend i controlli in tutta la provincia: 2 arresti e 10 denunciati

18 Settembre 2018

Due ricercati internazionali catturati dalla Polizia di Stato a Roma

27 Luglio 2026

Israele controlla ovest Gaza. Verso accordo su tregua e ostaggi

16 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno