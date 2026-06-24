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A Milano la ‘World Tech Conference’, Fontana: “Momento importante per condividere idee

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “E’ un grande piacere mandare i miei saluti all’apertura della conferenza World Tech Conference, un momento importante per condividere idee e creare connessioni utili per lo sviluppo tecnologico. Vorrei salutare gli organizzatori, gli illustri relatori e tutti gli ospiti. Soprattutto, voglio ringraziarvi per aver scelto Milano e Lombardia come luogo per questo evento importante”. Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video messaggio all’apertura dei lavori della ‘World Tech Conference’ che si svolge a partire da oggi fino al 27 giugno porssimo a Milano. Si tratta di un appuntamento internazionale, organizzato da Micromegas Comunicazione, che trasformerà Milano e la Lombardia nella capitale europea dell’innovazione, del quantum e delle tecnologie strategiche del prossimo decennio. 

“La vostra scelta ci rende orgogliosi e ci mostra l’energia e l’appeal dell’ecosistema Lombardia, costruito in cooperazione tra istituzioni, centro di ricerca e innovazione, aziende e banche. Grazie a una politica industriale chiara e lungimirante la Lombardia è la regione leader in Italia per l’attrazione di investimenti esteri, – conclude Fontana – con grandi eccellenze anche nella tecnologia e nell’innovazione. Vogliamo continuare su questa strada e per questo motivo apprezziamo davvero momenti come questo, in cui idee e progetti per il futuro possono crescere. Grazie di nuovo per l’invito e vi auguro una succeso per la conferenza”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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