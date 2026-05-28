A due passi da Roma nasce Kalaya Bamboo Experience: lusso, musica e relax
Apre i battenti nella Capitale una location d’eccezione destinata a ridefinire il concetto di intrattenimento estivo en plein air : venerdì 29 maggio inaugura il Kalaya Bamboo Experience. Spazio sensoriale di 3000 metri quadri immerso nel verde del Parco Regionale dell’Appia Antica, il Kalaya sorge all’interno di un suggestivo vivaio , offrendo un’esperienza totalmente immersiva che fonde natura, design, alta miscelazione, eccellenza gastronomica e club culture.
L’ARCHITETTURA ORGANICA E SOSTENIBILE
Il tratto distintivo del Kalaya Bamboo Experience risiede nella sua identità visiva e strutturale, caratterizzata da spettacolari opere d’arte biodinamiche in architettura organica. Realizzate finemente dal progettista e designer Matteo Mannini e dal suo team , le strutture sono interamente costruite in bamboo naturale e arundo donax (canne mediterranee). Un progetto guidato dalla sostenibilità e dal profondo legame tra uomo e natura : le canne vengono raccolte verdi in inverno seguendo rigorosamente i cicli lunari, per poi essere lavorate a mano per ore, senza l’utilizzo di alcun chiodo.
FOOD, BEVERAGE & SOUND IDENTITY: DALL’APERITIVO AL “CLUB IBIZA”
Il Kalaya nasce con l’ambizione di accompagnare i propri ospiti in ogni momento della giornata, dalle tarde mattinate fino all’after dinner.
IL FOOD: L’offerta gastronomica è curata da Manzo per Kalaya, un format nato dall’unione tra il ristorante “Manzo” e il bistrot “Dischi e focacce”. Il menù, variegato e snello, propone piatti semplici e gustosi arricchiti da nuance esotiche, frutta fresca e insalate tropicali.
IL BEVERAGE & IL RELAX: Sarà possibile godersi l’estate romana a bordo piscina, sorseggiando cocktail esotici su lettini in bambù.
LA MUSICA: L’identità sonora, dal respiro internazionale, spazierà tra house, funk e contaminazioni elettroniche. Il momento clou della settimana sarà la domenica, giornata in cui il Kalaya ospiterà l’iconico party “CLUB IBIZA”.
DA GIUGNO: SPAZIO AL BENESSERE E ALLE DISCIPLINE OLISTICHE
Dalla metà di giugno il locale estenderà la sua proposta anche al daytime feriale e del fine settimana con un ricco calendario di appuntamenti rigenerativi all’aria aperta. Le domeniche mattina saranno interamente dedicate al benessere psicofisico con sessioni di:
- Power Dance con Alex Viligiardi (ex campione del mondo di aerobica).
- Gyrokinesis a cura del team di Gyrotonic Grottaferrata.
- Trattamenti e massaggi ayurvedici da vivere a bordo piscina.