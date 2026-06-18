80 anni di Bms in Italia, Schillaci: “Da ricerca e innovazione nuove opportunità per i pazienti”

(Adnkronos) – “L’ottantesimo anniversario della presenza di Bristol Myers Squibb in Italia rappresenta un’occasione per riflettere sul valore della ricerca clinica e sul contributo che l’innovazione farmaceutica continua a offrire al progresso della medicina e alla tutela della salute. I temi al centro della vostra iniziativa testimoniano quanto sia straordinaria la fase che stiamo vivendo, dall’immunoterapia alle nuove frontiere dell’ematologia, dall’evoluzione delle cure cardiovascolari ai progressi di patologie neurodegenerative, la ricerca continua ad aprire prospettive che fino a pochi anni fa sembravano difficilmente raggiungibili”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio inviato alla Vice President e General Manager di Bms Regina Vasiliou e ai promotori della conferenza stampa a Roma – presso il Centro Studi Americani – per celebrare gli 80 anni di Bms in Italia.

“Ogni avanzamento della scienza – ha ricordato Schillaci – amplia le opportunità terapeutiche, alimenta nuove speranze per i pazienti e per le loro famiglie. Ma innovare non basta: la vera sfida è fare in modo che i progressi della ricerca possano tradursi in benefici concreti per tutti i cittadini, garantendo un accesso sempre più equo e tempestivo ai farmaci e alle terapie innovative, indipendentemente dal territorio in cui vivono, che considero prioritario e che guida l’azione del ministero della Salute”.

“In questi anni abbiamo avviato importanti riforme per modernizzare la governance farmaceutica e accompagnare l’evoluzione della ricerca – ha sottolineato il ministro -. In questa direzione si colloca anche il lavoro sul Testo unico della legislazione farmaceutica, una riforma che punta a superare la frammentazione normativa, a semplificare le procedure e a costruire un quadro regolatorio più moderno, capace di garantire ai cittadini un accesso alle cure sempre più equo, sicuro e tempestivo”. La sfida “che abbiamo davanti è ambiziosa a sostenere l’innovazione, attrarre investimenti, assicurare la sostenibilità del sistema e ridurre le disuguaglianze e l’accesso ai farmaci e alle cure. Sono tutti questi gli obiettivi che richiedono una collaborazione responsabile tra Istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e l’industria farmaceutica. Sono certo che questo anniversario rappresenti una tappa significativa di un percorso che continuerà a generare innovazione e nuove opportunità di cura a beneficio dei pazienti”, ha poi concluso Schillaci.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)