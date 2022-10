3 BROTHERS, IL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO NATO A FORMIA

Siamo quasi ad un anno dal lancio ufficiale del brand 3 BROTHERS, nato a Formia dall’intraprendenza dei tre fratelli La Valle. In un anno il processo di lancio può dirsi quasi concluso e si possono iniziare a tracciare i primi bilanci.

Tre fratelli che portano avanti una solida tradizione che vede impegnata la famiglia da diverse generazioni nel noto store di Formia “Vittoria abbigliamento uomo”. Dopo molti anni e maturata l’esperienza necessaria, i fratelli La Valle hanno deciso di fare un passo in più. Di portare ai loro clienti, che arrivano dalla provincia di Latina, come pure da quella di Caserta e Frosinone, la loro creatività riuscendo a soddisfare i loro gusti ed interpretando le stagioni come le mode che si susseguono.

Un marchio “3Brothers” total look che riesce a pensare al mondo maschile nel suo complesso curandone ogni dettaglio. Passare dall’idea alla realizzazione non è stato semplice ma a distanza di quasi un anno e con l’uscita anche di una linea di profumi, si può dire che il marchio comincia a posizionarsi in maniera importante sul mercato di riferimento.

Le vendite passano dall’online alla vendita in store, presso Vittoria Abbigliamento uomo a Formia, in Via Olivastro Spaventola.

In bocca al lupo a questi ragazzi per la loro impresa. Il coraggio e l’intraprendenza sono doti essenziali in questo campo per raggiungere questi risultati.

