Astrotarocchi

10 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete in questo periodo sembra che non riuscite a concentrarvi troppo, la causa e’ la stanchezza, forse e’ ora di fermarsi un po’ e riposare, sopra ogni cosa la mente, sgombrate i pensieri, la giornata e’ buona

♉️ Toro ci sono cambiamenti in vista che dovranno essere fatti, ma non siete proprio convinte, e quindi ancora controllerete e ricontrollerete tutto, la verita’ e’ che non e’ il momento, quando sara’ quello giusto lo farete senza problemi, e senza ricontrollare nulla, la giornata e’ tranquilla

♊️ Gemelli vi viene in mente una qualche soluzione a qualcosa che vi gira per la testa, si tratta di dover fare una scelta e sara’ quella giusta, si risolve con la buona pace di tutti, e sopra tutto della vostra, la giornata e’ buona

♋️ Cancro i cambiamenti in generale, in qualunque settore sono molto favoriti, portano situazioni nuove e una chiusura con le cose non adatte a voi del passato, bisogna avere il coraggio e cambiare, non ve ne pentireste

♌️ Leone in questa giornata cercate di non non dar credito troppo ai pettegolezzi e alle critiche che costantemente vi arrivano, vivete con un po’ più di leggerezza e con un bel sorriso sulle labbra rispedite al mittente

♍️ Vergine arrivano notizie da un ente, se c’era stato qualche ostacolo e’ stato sicuramente risolto, quindi qualunque cosa avete richiesto vi verra’ concessa, e se questo non vi riguarda potreste essere voi a risolvere qualcosa che vi ha creato problemi, la giornata e’ tranquilla

♎️Bilancia durante le prossime giornate avrete l’opportunità di creare nuovi equilibri, anche per il fatto che si possono conoscere nuove persone e quindi cambiano anche i punti di vista, insomma piccoli cambiamenti saranno possibili

♏️Scorpione alcune questioni vanno gestite con un po’ di saggezza ma anche di astuzia, non occorre sempre prendere di petto le situazioni, a volte basta girarci intorno, la giornata e’ tranquilla

♐️Sagittario un ostacolo che vi creava problemi, viene fermato e arriveranno notizie in tal senso, questo cambia la vostra attuale situazione in una migliore e qualcosa che si e’ perso si recupera, la giornata e’ buona

♑️Capricorno si perde un po’ l’armonia ma la fortuna arriva a sopperire quello che vi rende poco tranquilli e non solo risolvete ma arriva anche un entrata extra, da una giornata che parte cosi cosi se ne verra’ fuori alla grande

♒️Acquario arrivano entrate extra inaspettate e chiaramente vanno a risolvere questioni spinose, la giornata sembra mettersi decisamente al meglio e anche il vostro umore, migliora

♓️Pesci la giornata vi permettera’ di cambiare idea su qualcosa che non e’ convincente, attenzione alle parole che usate, potrebbero essere fraintese, la giornata e’ tranquilla

