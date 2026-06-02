2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica

(Adnkronos) – In occasione della Festa della Repubblica, Palazzo Chigi ha aperto eccezionalmente le proprie porte ai cittadini, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare la sede della Presidenza del Consiglio. Ad accompagnare l’apertura straordinaria è un ricco programma di esibizioni affidato alle Bande musicali e alle Fanfare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del sistema del soccorso pubblico, protagoniste di una lunga maratona musicale.

La giornata si è aperta nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Fanfara dei Bersaglieri. Successivamente i musicisti si sono esibiti anche in Piazza Colonna: tra i brani eseguiti, “’O surdato ’nnammurato” e le musiche tratte da “La vita è bella”, accolte dagli applausi dei numerosi visitatori presenti.

Nel corso della giornata si alterneranno le esibizioni della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Banda della Croce Rossa Italiana, della Banda della Guardia di Finanza, della Banda della Polizia Penitenziaria, della Banda della Polizia di Stato, della Banda dell’Arma dei Carabinieri, della Banda dell’Aeronautica Militare e della Banda della Marina Militare. La manifestazione si concluderà intorno alle 19.15 con il ritorno della musica nel Cortile d’Onore, dove la Banda dell’Esercito eseguirà il “Canto degli Italiani”.

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