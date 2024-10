🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

02 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete Ariete i rallentamenti sono finalmente finiti la fortuna inizia ad entrare in gioco e voi iniziate a muovervi nella giusta direzione, e infatti per chi cerca lavoro probabile entro 15 gg uscira’ fuori, e per chi deve sistemare delle questioni, piano piano si mettono a posto, e la giornata scorre bene

♉️ Toro ci sono novita’ in arrivo per voi forse si potrebbe trattare di qualcosa che ha a che fare con i sentimenti o un ritorno di un amore, o il ritorno di qualche amicizia, e comunque in ogni caso sempre voi deciderete, se cosi e’, cosa fare o non fare, la giornata e’ tranquilla

♊️ Gemelli la giornata e’ tranquilla ma la voglia di cambiare alcune cose direi che e’ molto forte e prossimamente questa voglia verra’ soddisfatta, sono in arrivo belle sorprese per voi e sopra tutto anche inaspettate, quindi tenetevi pronte

♋️ Cancro attenzione a non commettere un imprudenza fidandovi di chi pensate sia come voi, non e’ cosi e quando lo comprenderete che qualcuno non e’ cosi, non sarete tenere, finiranno dimenticate da tutto e da tutti, ma nel frattempo prudenza e camminare un passo per volta, capirete chi e’

♌️ Leone per voi attenzione a qualcuno che vi adula con troppa facilita’, questa persona commettera’ un passo falso e voi potrete allontanarla, vivrete molto molto meglio, un complimento in meno, ma almeno quelli che faranno sono sinceri

♍️ Vergine ci sono argomenti di discussione triti e ritriti siete stanche di ascoltare, un buon modo per non farlo, impegnatevi in qualcosa che vi piace molto, passeranno i fastidi e la noia, la giornata scorre bene

♎️Bilancia improvvisamente qualcosa sul lavoro cambia in meglio e se non si tratta di lavoro potrebbe trattarsi di nuovi incontri ma sempre comunque molto positivi arriva abbondanza e finalmente un bel sole a risplendere su voi, e’ proprio ora

♏️Scorpione viaggiare con il pensiero a volte veramente rigenera anche la vita reale, ma farlo come fosse la realta’, direi che no, la rotta, se cosi e’, va invertita, il sogno puo’ aiutare a realizzare la realta’, ma l’inverso e’ davvero dura, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

♐️Sagittario le emozioni, piano piano vi portano ad un benessere interiore non indifferente, ma e’ ora di prendere le redini in mano e trasportarlo anche nelle cose concrete, i risultati non tardano ad arrivare, la giornata e’ buona

♑️Capricorno qualcuno ripete lo stesso errore, e questo per voi sara’ un vantaggio perche’ capirete quanto le persone a volte non riescono ad apprezzare nulla, sara’ un problema di meno per voi e la giornata comunque per voi e’ buona

♒️Acquario se siete in attesa di un cambiamento, miglioramento, spostamento, trasloco non solo avverra’, ma migliorera’ a livello di energie proprio la vostra vita e la giornata comunque e’ positiva

♓️Pesci la fine dei momenti bui e’ vicina, dopo la confusione questa nebbia si dirada e si vedra’ davvero chi e’ persona sincera e chi no, aspettate degli eventi a vostro favore e la giornata e’ buona



Buon Mercoledi a tutti

