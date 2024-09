🧚🧚Astrotarocchi 22 Settembre 2024 🧚🧚

di Cristina Olmi



Ariete ci sono chiavi per aprire porte, ma non sono tutte evidenti, e vanno un po’ cercate, le troverete e risolverete qualcosa che sembra senza via d’uscita, c’e’ la via e la troverete, questo fine settimana e’ tranquillo

Toro cercate in questo periodo di dar retta all’intuizione, che raramente sbaglia, potrebbe arrivare anche un sogno rivelatore, in ogni caso fate attenzione e siate cauti, ovviamente se la sensazione non e’ gradevole, se lo e’, anticiperete qualche evento positivo, la giornata scorre tranquilla

Gemelli qualcosa v’intenerisce ed e’ qualcosa che ha a che fare con qualcosa di pulito, di tenero, di sano, qualcosa che comunque voi considerate una fortuna, e che ve ne portera’ in effetti, il fine settimana e’ decisamente positivo, riposate

Cancro sono in arrivo notizie e importanti comunicazioni che state attendendo da un po’, potrebbero anche essere documenti ufficiali, una pratica amministrativa, che si mette a posto, e il fine settimana in ogni caso andra’ bene

Leone in alcuni momenti c’e’ la difficolta’ a concentrarsi, e qualcuno potrebbe farsi sentire messo da parte, e’ solo un momento vostro che non vedete correttamente, alzate il morale e le energie, perche’ a volta nulla e’ come sembra, in bene ma anche in male e capirete che e’ solo il vostro stato d’animo, la giornata e’ tranquilla

Vergine e’ ora di lasciarsi il passato alle spalle, e , anche di riconoscere i propri sbagli, e’ ora, per chi dovra’ fare questo tipo di scelta, di ricominciare da zero, e finalmente, affrontare nuove situazioni e persone, per gli altri e’ un fine settimana tranquillo

Bilancia iniziano ad avvicinarsi a voi persone positive, e che portano allegria e voglia di fare, smuoveranno la vostra creativita’ e qualcosa di buono ne verra’ fuori, potrebbero esserci entrate extra

Scorpione c’e’ l’idea di scegliere fra 2 opzioni probabile per questioni di cuore, ma ancora non siete pronte, concedetevi il tempo di pensare e di capire cosa volete veramente, poi saprete anche che strada prendere, il fine settimana procede tranquillo

Sagittario qualcuno che vi e’ vicino ha la cattiva abitudine di chiacchierare veramente troppo, e da’ notizie a qualcun’altro di quello che fate, ovviamente sara’ vostra cura tacere, e continuare per la propria strada, questo in generale, e la giornata per voi comunque e’ buona

Capricorno improvvisamente si sistema qualcosa per cui voi state patendo molto, o comunque prossimi giorni, se ne avra’ notizia e questo vi rasserenera’ l’animo, c’e’ ancora da attendere un po’ ma la felicita’ non e’ poi cosi lontana, iniziate a guardare il positivo, la giornata procede bene

Acquario c’e’ necessita’ nella famiglia di ritrovare un po’ di pace e serenita’, ed e’ proprio quello che farete oggi, cercherete, magari in un luogo aperto la tranquillita’ e un po’ di respiro, a volte il tran tran quotidiano stressa veramente troppo, riposate

Pesci siete in un periodo in cui non e’ proprio chiaro in che situazione vi state dirigendo, ma cosa chiara e’ che dalla nebbia si esce e si avra’ contezza di quello che accade, arrivano entrate extra nel frattempo, la giornata e’ tranquilla

Buona domenica a tutti



