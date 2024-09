◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

07 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete il fine settimana inizia bene, potreste incontrare un uomo che vi piacera’ molto, direi una nuova conoscenza che ha chiuso con il passato e vuole conoscere nuove persone, per iniziare non e’ male, e nemmeno il fine settimana

Toro si pensa a un cambio di direzione per quanto concerne lavoro e di conseguenza per migliorare la situazione economica, le scelte saranno fatte a breve, il consiglio ? Tacete e fate, il fine settimana e’ buono

Gemelli farete un’accordo che vi gratifichera’ molto, un po’ faticoso, ma che oltre a a grarificarvi avra’ un bel successo, quindi riposate finche’ potete, perche’ poi c’e’ un bel po’ di strada da fare, il fine settimana e’ tranquillo

Cancro la fortuna e’ attaccata a voi perche’ quando osate, la dea bendata sorride e torna a dare una mano, e infatti si sta per risolvere qualcosa di molto pesante con una bella vittoria, godetevela e’ meritata

Leone una triade bellissima la vostra, avete entrate di soldi extra ma attenzione, non c’entra il gioco, potrebbe essere un premio produzione, dei soldi che ereditate, potrebbero arrivare da qualunque parte, il fine settimana e’ ottimo

Vergine in famiglia qualche nuvola c’e’ ma e’ passeggera, forse per questioni economiche e dei modi diversi di vedere le cose, ma bastera’ restare tranquilli e spiegare le vostre ragioni, poi chi vincera’ sara’ da vedere, ma e’ cosa comunque che si risolve

Bilancia il fine settimana procede tranquillo, ci si puo’ dedicare, per chi non lavora, a gli hobby, alla famiglia e alla vostra attivita’ preferita e comunque andra’ bene, in arrivo nuove conoscenze interessanti da tenere d’occhio

Scorpione ma quanta nostalgia avete nel cuore che non dite, per non essere giudicate…comunque chi ha sbagliato con voi ha poco da scherzare, l’universo su questo non gioca, e meno male direi, a breve arrivano le soddisfazioni

Sagittario arrivano notizie di qualche amicizia che potrebbe proporvi uno spostamento di qualche giorno in localita’ di vacanza, se riuscite, fatelo, sara’ molto divertente e rilassante e non guasta mai stare bene e divertirsi, il fine settimana e’ tranquillo

Capricorno a volte gli impegni si mantengono ma si fa una grande fatica, specialmente per chi affronta i nuovi inizi, o ricomincia a lavorare ora, fate qualche ora di super riposo ne avrete bisogno durante l’anno

Acquario Arrivano accordi con qualcuno, una riunione di amici, conoscenti, famigliari, insomma si fa baldoria e forse scherzando e ridendo esce pure qualche porta che si apre per qualcosa che riguarda o un hobby in comune o per lavoro, insomma qualcosa d’interessante saltera’ fuori

Pesci le questioni finanziarie sono un po’ il perno della situazione attuale ma a breve arrivano le possibilita’, si aprono piu’ porte vi restera’ solo da scegliere quale aprire, il fine settimana va tranquillo



