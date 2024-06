◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

1 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete Qualcosa che sembrava essere chiaro, all’improvviso , mostra un po’ di confusione, qualche piccolo problema che va e viene che davvero scoccia un po’, si risolve ma qualche perplessita’ resta, cercherete di vederci piu’ chiaro, giornata comunque di alti e bassi

Toro la chiave per la giornata di oggi e’ la chiarezza, nonostante questo un po’ di nervosismo c’e’, ma si risolve nell’arco della giornata, il caldo e la stanchezza si fanno sentire, la giornata e’ di alti e bassi d’umore

Gemelli fate attenzione a non commettere passi falsi, agite con prudenza e rimanete nel ” castello ” ( e’ il luogo sicuro dove vi sentite protetti ) nei momenti in cui vi accorgete di essere troppo esposti, fate un passo indietro e aspettate, la giornata comunque passa veloce, quindi nessun problema vi tocchera’

Cancro inizia una nuova stagione per voi dove arrivano le soddisfazioni per quello che avete fatto ultimamente, e questo vi porta alla stabilita’ sia emotiva che pratica e la giornata comunque e’ ottima

Leone arrivano notizie interessanti, e sopra tutto importanti per future scelte sia lavorative, ma un po’ riguardanti in generale tutto, non sara’ facile, ma deciderete comunque la strada giusta per voi, ed e’ cosi che salterete da una fase all’altra, con un cambio molto favorevole, la giornata e’ tranquilla

Vergine il momento sembra essere positivo a livello sentimentale, per chi non ha un amore potrebbe arrivare all’improvviso e potrebbe diventare anche stabile nel tempo, per chi lo ha comunque nonostante le difficolta’, riuscira’ a risolvere la questione e tornare alla stabilita’, la giornata e’ buona

Bilancia la giornata scorre tranquilla, possono esserci dei piccoli ritardi ma nulla di veramente serio, c’e’ la possibilita’ che qualcuno vi contatti per un’uscita e un po’ di relax non guasta mai, approfittatene

Scorpione le scelte da fare sono ormai chiare potete solo cominciare il vostro percorso che sicuramente e’ meglio del precedente, ancora qualche esitazione c’e’, ma e’ normale, la supererete, e , la giornata comunque e’ buona

Sagittario sara’ una giornata in cui alcune cose andranno riviste, e in famiglia potrebbero uscire argomenti di cui si dovra’ discutere, bisogna trovare delle soluzioni facendo fronte comune, e’ una giornata impegnativa ma buona

Capricorno arrivano notizie di persona di vostro interesse, ci dovra’ essere un chiarimento, e probabile il ritorno in coppia, ovviamente sempre se a voi le cose torneranno, e se vorrete, la giornata e’ tranquilla

Acquario Avete attraversato un periodo veramente pesante ma ora vi state dirigendo verso la parte vostra piu’ creativa e che ha bisogno di testa e cuore, quanto siete disposti a dare, tanto piu’ avrete le vostre soddisfazioni e la giornata e’ tranquilla

Pesci arrivano nuovi accordi che vi permetteranno di spostarvi, andare e tornare da qualche parte e piu’ in generale se non vi spostate, comunque vari settori iniziano a migliorare, la giornata e’ buona



Buon lunedi a tutti



