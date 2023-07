Astrotarocchi 5 luglio 2023.

🦀🦀🦀🦀 Astrotarocchi 🦀🦀🦀🦀🦀🦀 05 Luglio 2023 di Cristina Olmi 🦀🦀



❗️❗️ Vi ricordo che le previsioni generali possono essere attinenti o magari non risuonarvi, proprio per questo sono ” generiche ” per previsioni piu’ approfondite sono disponibile in privato ❗️❗️

❤



🦀Ariete giornata tranquilla per voi, forse qualche piccolo sbalzo di umore, e qualche notizia in arrivo da parte di qualche amico, in ogni caso giornata in generale buona

🦀Toro per voi potrebbero arrivare notizie da una persona che amate o una vera e propria dichiarazione d’amore, insomma pare una giornata davvero intensa

🦀Gemelli capitera’ una circostanza dove sara’ bene approfittare della dea bendata ma anche dell’occasione che crea, sara’ fruttuoso l’attimo, da cogliere al volo

🦀Cancro c’e’ un improvviso cambio di direzione e arrivano brevi notizie riguardanti l’onesta’ dei sentimenti che prova qualcuno per voi, da tenere in considerazione, anche per voi una giornata interessante

🦀Leone ci sono per chi viaggia, dei piccoli ostacoli da superare, e’ come se tutta la giornata ci sara’ da faticare parecchio per arrivare a fare tutto quello che dovete, e’ solo una giornata per fortuna

🦀Vergine ci saranno accordi che prenderete per questioni economiche e piano piano farete in modo di chiarire e chiarirvi anche le idee al riguardo di alcune spese che non riuscite a capire, insomma si cerchera’ di far quadrare i conti

🦀Bilancia e’ possibile che inizi una nuova amicizia che dura nel tempo, sara’ interessante vederne i sviluppi che almeno stando alle indicazioni che danno potra’ avere sviluppi importanti

🦀Scorpione se in questo momento lo stress e’ alto, state per allentare questa tensione, e ritorna a breve il quotidiano tran tran che in questo periodo tanto desiderate,

🦀Sagittario qualcosa in questi giorni potrebbe sorprendervi molto, forse anche un po’ dispiacervi, ma si risolve qualcosa che e’ proprio ora si metta apposto, poi fate presto ad andare oltre, non vale la pena soffermarsi su certe situazioni

🦀Capricorno qualche giorno avrete un po’ di confusione, ma con la vostra stabilita’ voi non scherzate, in pochissimo riportate l’ordine e proseguirete le vostre cose senza ulteriori rallentamenti

🦀Acquario i cambiamenti sia reali sia di pensiero in questi giorni sono particolarmente favoriti, quindi se cambiate traiettoria o idea molto probabile che risolverete anche delle questioni spinose

🦀Pesci ci sono sogni e speranze in attesa di riuscire a realizzarsi, non e’ lontana la meta, sicuramente qualcosa che ribaltera’ la situazione arriva e a quel punto diverse cose si realizzeranno e’ solo questione di tempo



🦀🦀Buona giornata 🦀🦀