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Zverev, paura ad Halle: malessere contro Fritz, poi perde la partita

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Paura per Alexander Zverev ad Halle. Oggi, sabato 20 giugno, il tennista tedesco, fresco trionfatore al Roland Garros, è stato battuto da Taylor Fritz nella semifinale dell’Atp 500 ‘di casa’, con l’americano che si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 7-5, in una partita che è stata caratterizzata anche da qualche momento di apprensione. 

Durante l’ottavo game del primo set infatti, Zverev riesce a salvare una palla break che avrebbe permesso a Fritz di servire per il set, ma è costretto a sedersi in panchina. Il tedesco accusa infatti un malessere fisico, probabilmente dovuto a un colpo di calore, ed è costretto ad abbandonare il campo, chiedendo un medical time out. 

Al rientro però Zverev sembra essersi ripreso, tanto da riuscire a conquistare il set, salvo poi perdere la partita. 

 

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