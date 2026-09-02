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Zverev cade, Sonego lo aiuta a rialzarsi: fair play agli US Open

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Fair play Lorenzo Sonego agli US Open 2026. Il tennista azzurro è stato eliminato dal tedesco Alexander Zverev, numero due del mondo, al termine di una partita estremamente combattuta e conclusa in cinque set. Durante il match c’è stato anche un momento di ‘panico’ generale quando Zverev è caduto sul cemento americano. 

Dopo una palla corta dell’azzurro, il tedesco sale a rete e colpisce ma senza riuscire a intercettare il passante successivo di dritto di Sonego. Per provare comunque ad arrivare sulla pallina, Zverev si lancia e finisce a terra, rimanendo per qualche secondo sul cemento di New York. 

Ad aiutarlo arriva proprio Sonego, che scavalca la rete e porge la mano all’avversario, offrendogli aiuto per rialzarsi e prendendosi l’applauso del pubblico americano, che apprezza il bel gesto di fair play dell’azzurro. 

 

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