Zoomarine, corso di primo soccorso per delfini spiaggiati

E’ stata grande l’adesione della squadra nautica fluviale della Polizia di Stato che ha partecipato, con grande interesse ed entusiasmo, a due giornate di formazione del “corso di primo soccorso per delfini spiaggiati o a rischio spiaggiamento”, ideato e organizzato da Zoomarine Trust Onlus, con il patrocinio di Anmvi e in collaborazione con Sivae.

A seguito delle numerose richieste del pubblico intenzionato a seguire il corso, riservato solo agli operatori della sicurezza, la direzione ha deciso di promuovere una lezione gratuita aperta a grandi e piccini per domenica 25 settembre, in orari pomeridiani, con un breve estratto

dell’iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi con gli agenti di Polizia, il cui scopo è stato quello di fornire uno strumento valido, tra spiegazioni pratiche delle manovre e procedure d’intervento da eseguire su un delfino spiaggiato per una immediata messa in sicurezza del cetaceo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La giornata di domenica, rivolta ai visitatori, intende porre l’accento sul pericolo che questi bellissimi mammiferi corrono, in quanto spesso vengono trovati arenati sulle coste.

