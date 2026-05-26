XFactor, ecco il sostituto di Achille Lauro: Irama sarà il quarto giudice

(Adnkronos) – Svelato il quarto giudice di XFactor. Oggi, martedì 26 maggio, lo show musicale di Sky ha annunciato chi sarà il sostituto di Achille Laura in giuria: ad affiancare Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sarà Irama. Confermatissima alla conduzione Giorgia.

Irama è uno dei cantanti più in voga del momento, con un repertorio musicale che attraversa più generi, passando dal pop puro fino all’urban e al cantautorato, e negli anni ha conquistato un pubblico trasversale a suon di hit. Oggi Irama è considerato una delle voci più riconoscibili dell’intera scena musicale italiana, tanto da partecipare per ben cinque volte al Festival di Sanremo.

Appena trentenne, Irama è sbocciato ad Amici per poi affermarsi proprio all’Ariston, dove ha vinto Sanremo Giovani potendo così partecipare per la prima volta alla kermesse musicale nel 2016. Nel corso della sua ancora giovane carriera, Irama ha già collezionato 5 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream. Numeri incredibili che si sono aggiunti proprio ai risultati di Sanremo, dove si è sempre piazzato in top ten. Irama è anche uno dei cantanti più apprezzati live. I suoi concerti in due anni hanno raccolto oltre 230mila presenze e il prossimo 11 giugno è atteso dal palco di San Siro.

Come detto, oltre alla new entry Irama, confermati gli altri tre giudici già presenti nella passata edizione del talent musicale targato Sky. Torna al suo posto Francesco Gabbani, cantautore e vincitore per ben due volte del Festival di Sanremo, prima tra le Nuove Proposte e poi in gara tra i big.

Si siederà al tavolo anche Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano e tra i più amati esponenti della scena italiana, con una carriera divisa tra i Club Dogo, il collettivo formato insieme a Gue Pequeno e Don Joe, e da solista. Jake è al terzo anno di XFactor e tra i giudici più apprezzati dal pubblico, così come Paola Iezzi, che ha dimostrato una presenza magnetica davanti alla telecamera e grande cultura musicale.

In conduzione, per il terzo anno consecutivo, confermatissima Giorgia, tra le voci più amate e di successo della musica italiana reinventata in questo nuovo ruolo.

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