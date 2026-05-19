X riduce drasticamente i post giornalieri per gli utenti non paganti

(Adnkronos) – La piattaforma social X ha introdotto una nuova e stringente restrizione per incentivare la sottoscrizione ai propri piani a pagamento. Secondo quanto segnalato da numerosi utenti su Reddit e sulla stessa applicazione, il Centro Assistenza di X ha aggiornato silenziosamente le proprie linee guida, riducendo il limite massimo per gli account sprovvisti di verifica a soli 50 post originali e 200 risposte al giorno. Si tratta di un taglio netto rispetto alla precedente soglia fissa, che consentiva fino a 2.400 aggiornamenti quotidiani. I profili interessati dalla limitazione verranno avvisati tramite un messaggio di errore specifico non appena raggiungeranno il nuovo tetto massimo.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia dell’azienda volta a contrastare la proliferazione di bot e profili spam, un obiettivo già perseguito lo scorso ottobre con il lancio della funzionalità legata ai dettagli sulla provenienza geografica degli account. Tuttavia, il drastico provvedimento ha sollevato forti malumori tra le comunità di utenti di vecchia data, molti dei quali hanno manifestato l’intenzione di abbandonare definitivamente il social network. Per mantenere le funzionalità di pubblicazione illimitata, la piattaforma spinge di fatto verso la transizione ai piani X Premium a pagamento.

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