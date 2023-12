X Factor 2023, SARAFINE: chi è la vincitrice

(Adnkronos) – SARAFINE aka Sara Sorrenti è la vincitrice di X Factor 2023. Trentaquattro anni, da Vibo Valentia (Calabria) si è trasferita a Bruxelles e per il suo sogno di vivere di musica ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa. E' una cantautrice il cui stile musicale avvolge elementi legati alla musica elettronica e leggera. Nei suoi brani si intrecciano influenze musicali Dubstep, Tecno, Trap, Drill, Pop. I testi, in italiano e inglese, e le melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni. Esprimono prepotentemente la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

