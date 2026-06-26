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Wmf 2026, a BolognaFiere il primo negozio gestito dall’Ia, può funzionare senza personale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Qui a BolognaFiere abbiamo installato il primo Autonomous Store in Italia, un modello di negozio intelligente che può funzionare senza personale e per 24 ore al giorno, utilizzando sensori di peso sugli scaffali, telecamere a soffitto e Intelligenza artificiale. La tecnologia è consolidatissima: in Oriente esistono già migliaia di negozi come questo ed è una soluzione che abbiamo già sviluppato in Spagna con dieci negozi di proprietà”. A raccontarlo è Giacomo Gualandi, Business developer di Techtail, durante l’ultima giornata del We Make Future 2026, una tre giorni dedicata alla tecnologia e all’innovazione digitale che è andata in scena nei padiglioni di BolognaFiere. 

“Si può entrare avvicinando una carta di credito”, spiega Gualandi, “poi il negozio crea un avatar della mia figura che mi segue durante tutto il percorso, l’Ia riconosce gli oggetti che prendo dagli scaffali e poi uscendo mi viene addebitato sulla carta di credito l’importo esatto e mi viene inviato tramite Sms lo scontrino dell’acquisto. La tecnologia è molto efficiente, per cui siamo sicuri”, conclude Gualandi, “che possa essere di grande successo per promozioni, nelle fiere o in spazi non utilizzati”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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