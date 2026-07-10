Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, oggi Zverev-Fery – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alle 14.30 in campo Alexander Zverev e Arthur Fery per la prima semifinale di Wimbledon. Oggi, venerdì 10 luglio, sul campo centrale dell’All England Club di Londra, il 29enne tedesco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sfida il 23enne inglese, numero 114 del ranking Atp, in tabellone grazie a una wild card e grande favorito del pubblico londinese. Il campione in carica del Roland Garros, arriva dal successo nei quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, mentre Fery ha eliminato Flavio Cobolli nell’ultimo match. Zverev-Fery sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

Il vincente affronterà chi avrà la meglio tra l’azzurro Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic, in campo a seguire sul campo centrale 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, servizio straordinario di controllo del territorio: 32 contravvenzioni, 3 veicoli sequestrati e un ritiro di patente

24 Settembre 2018

Verona coinvolto in inchiesta su fatture false

6 Dicembre 2023

Israele, c’è l’accordo sulla tregua? Gli Usa dicono di sì “ma ora aspettiamo Hamas”

3 Marzo 2024

Scontro sul mojito alla Camera, Mulè stoppa deputato M5S

31 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno