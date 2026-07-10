Wimbledon, oggi semifinale Zverev-Fery: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Alexander Zverev torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, il tedesco sarà impegnato nella semifinale dello Slam di Londra contro la sorpresa britannica Arthur Fery, numero 114 del ranking Atp prima del torneo (oltre che wild card). Il numero 3 del mondo, vincitore del Roland Garros, arriva dal successo nei quarti contro Fritz, mentre l’inglese ha eliminato Flavio Cobolli nell’ultimo match. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match tra Alexander Zverev e Arthur Fery inizierà intorno alle 14:30 sul Centrale. La sfida è inedita, tra i due non ci sono precedenti.

Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)