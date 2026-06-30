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Wimbledon, oggi Cobolli-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli fa il suo esordio a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, il tennista azzurro affronta l’argentino Mariano Navone – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Londra. Cobolli è reduce dalla finale conquistata nell’ultimo Roland Garros, la prima a livello Slam della carriera, dove è stato battuto in cinque set da Alexander Zverev. 

 

La sfida tra Cobolli e Navone è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle ore 17 circa, con il match che è il quarto del campo 2. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Cobolli nell’Atp di Umago del 2024. 

 

Cobolli-Navone sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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