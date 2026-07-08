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Wimbledon, nervosismo Cobolli: gesto polemico e lite con il suo angolo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli nervoso a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista azzurro ha sfidato l’inglese Arthur Fery nei quarti di finale dello Slam di Londra, in una partita più complicato del previsto in cui Cobolli ha lasciato trapelare nervosismo e frustrazione, anche verso il suo angolo. 

Durante il tie break che ha deciso il secondo set, vinto da Fery, Cobolli ha faticato molto in risposta, concedendo subito un mini break all’avversario e ha fatto esplodere la sua frustrazione. Dopo l’ennesimo errore con il rovescio, l’azzurro si è rivolto al suo team, guidato dal padre Stefano, e ha alzato ironicamente il pollice.  

Un gesto polemico, probabilmente verso qualche indicazione tattica che non sta pagando, e sintomo di un nervosismo sempre crescente. “Dimmi qualcosa”, ha urlato Cobolli al padre, che ha risposto: “Cosa devo dirti? Può succedere, ma ti devi mettere in competizione con lui”, provando così a spronare lo spirito agonistico dell’azzurro. 

 

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