Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tour de France, Kooij vince la quinta tappa e Traeen sempre in giallo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Olav Kooij vince in volata la quinta tappa del Tour de France, la Lannemezan Pau di 158 km. L’olandese del team Decathlon prevale allo sprint sul tedesco Max Kanter (Astana) e sul belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Il norvegese Torstein Traeen conserva la maglia gialla di leader della corsa con 28″ di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn (Ef Education – Easy Post) e 3’50” sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Quarta posizione a pari merito, a 7’53” per i grandi favoriti della Grande Boucle lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) e il danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike). Domani sesta frazione, con partenza da Pau e arrivo a Gavernie Gedre dopo 186 km.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Super Tuesday, Biden e la tattica per mandare Trump in tilt

5 Marzo 2024

Mobilità, cresce la rete elettrica in Italia

12 Dicembre 2023

Fondazione Cariplo: nuova governance avvia mandato con oltre 150 mln per attività 2024

24 Novembre 2023

Commercianti e artigiani in rete, presentazione del Progetto “Rete Pomezia Centro”. Martedì 23 gennaio ore 14.30 presso l’Aula consiliare di piazza Indipendenza

12 Gennaio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno