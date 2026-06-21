Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, è ufficiale: Serena Williams giocherà il torneo di singolare a 44 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un ritorno in grande stile. Non soltanto nel torneo di doppio al fianco della sorella Venus, ma anche nel singolare femminile di Wimbledon 2026. Serena Williams sarà ai nastri di partenza del terzo Slam della stagione e la notizia è stata ufficializzata oggi, domenica 21 giugno, dai profili social del torneo. La fuoriclasse americana, 44 anni, ha vinto lo Slam inglese per sette volte in carriera e tornerà sui prati dell’All England Club grazie a una wild card concessa dagli organizzatori del torneo. 

 

Per l’ex numero uno del mondo si tratta di un ritorno significativo, visto che non scende in campo in un incontro di singolare dagli Us Open 2022. Allora, il suo cammino si fermò al terzo turno contro l’australiana Ajla Tomljanovic.  

Serena Williams, 23 volte campionessa Slam, era già tornata in campo qualche giorno fa nel doppio del Queen’s, in coppia con Victoria Mboko. Il torneo si era però chiuso con un ritiro, a causa dell’infortunio della sua compagna di squadra.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ucraina, Zelensky “Massiccio attacco russo con droni e missili, quattro morti”

13 Gennaio 2026

Achille Lauro nella moda: è il nuovo direttore creativo di Dondup

26 Maggio 2026

Attentato a Barcellona, furgone contro folla sulla rambla: 2 morti e decine di feriti

17 Agosto 2017
Foto: Daniele Fiorentino

Maltempo ad Ardea: il comune mette a disposizione un canale di ricezione per le segnalazioni di pericolo

10 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno