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Wimbledon, Cobolli-Navone 1-6, 7-6, 6-3 – Diretta
(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il tennista azzurro affronta l’argentino Mariano Navone – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Londra per completare la partita sospesa e rinviata ieri sera per oscurità. Si ripartirà quindi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3 per Cobolli, reduce dalla finale del Roland Garros persa contro Alexander Zverev.
Alle 14.30 invece in campo Jannik Sinner.
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