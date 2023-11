“William e Carlo in lotta per il futuro della monarchia”, nuove rivelazioni scuotono la famiglia reale

(Adnkronos) – Il principe di Galles William è in competizione con re Carlo per il controllo della famiglia reale. Lo sostiene l'esperto reale e giornalista Omid Scobie in 'Endgame', il suo nuovo libro uscito ieri in Gran Bretagna, nel quale William è ritratto come un principe freddo, ambizioso e irascibile, che attende con impazienza il proprio turno sul trono. Citando conversazioni e interviste con addetti ai lavori di Buckingham Palace, l'autore suggerisce che il futuro sovrano britannico sia determinato a portare la famiglia reale nel 21° secolo, stracciando le regole secolari dell'istituzione e facendo le cose "alla maniera di Cambridge". "Non sta concedendo a suo padre lo stesso spazio che Charles ha concesso alla regina", scrive Scobie, secondo cui, fra padre e figlio è in atto una spaccatura, anche se, pur avendo idee diverse su come dovrebbe essere gestita la famiglia, sono accomunati da un senso di frustrazione nei confronti del principe Harry. "Contrariamente a quanto si crede – afferma l'esperto reale – Charles guida con la testa e il cuore. Mentre William è più freddo sotto questo aspetto. Vuole solo portare a termine il lavoro e non ha problemi a fare prigionieri lungo la strada". Il giornalista britannico descrive i loro uffici a Kensington Palace e Buckingham Palace come "alveari di agende concorrenti" con "idee diverse su come modernizzare" la monarchia. Anche se William "rispetta suo padre, le loro opinioni e le loro prospettive sono molto diverse, e prevedo che questo diventerà un problema negli anni a venire". Ad esempio, Scobie sostiene che Charles era "seccato" dopo che il principe William nel 2020 lanciò l’Earthshot Prize – un’iniziativa globale volta ad affrontare la crisi climatica – senza fare riferimento a suo padre o attribuirgli credito in alcun modo. Mentre Charles "aveva sperato che William volesse coinvolgere suo padre o almeno accreditargli il merito di averlo ispirato ad assumere questo ruolo, ma invece era come se l'ambientalismo di Charles nemmeno esistesse". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

