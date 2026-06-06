Wemby sbaglia, i Knicks fanno 13 di fila e vanno sul 2-0 alle Finals Nba

ROMA (ITALPRESS) – I New York Knicks fanno un altro passettino verso un titolo Nba che manca da 53 anni. All’AT&T Center di San Antonio, la squadra di coach Mike Brown batte nuovamente gli Spurs, stavolta di misura per 105-104, e si porta sul 2-0 in una serie delle Finals che ora appare davvero in salita per i texani. Si tratta della tredicesima vittoria di fila per New York, che ora sogna di raggiungere le 15 dei Golden State Warriors nel 2017 e, soprattutto, di chiudere le Finals senza sconfitte. Una sfida lunga e ricca di ribaltoni viene decisa soltanto negli attimi finali, complici le sbavature di Victor Wembanyama, uno dei protagonisti più attesi della sfida. A nove secondi dalla sirena, il gigante francese regala una palla sanguinosa a Jalen Brunson, andando a commettere un fallo che consegna due liberi all’avversario; all’ultima occasione, invece, ‘Wemby’ fallisce il tiro dalla media distanza vanificando l’ultima chance per gli Spurs di portare a casa il risultato che avrebbe riportato la serie in parità.

Nella prima parte di gara sono texani a guidare nel punteggio, andando oltre le dieci lunghezze di vantaggio all’alba del secondo quarto, mentre nell’ultimo periodo i Knicks si portano addirittura a +14, prima di veder rientrare gli avversari per un finale tiratissimo. Alla fine risultato decisivi gli errori commessi dalla stella di San Antonio (29 punti e 9 rimbalzi a referto), mentre New York si gode la prestazione offerta da Karl-Anthony Towns, che realizza 12 dei suoi 21 punti nel secondo quarto, guidando la reazione degli ospiti. Chiudono invece a 20 punti ciascuno il solito Jalen Brunson e Mikal Bridges. La serie si sposta al Madison Square Garden, dove le due finaliste si affronteranno in gara-3 (martedì ore 2.30 italiane) e gara-4 (giovedì, stesso orario). A San Antonio il tentativo di raddrizzare le Finals nelle due sfide esterne, mentre New York sogna il trionfo davanti al pubblico di casa.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).