Vuelta di Spagna: il percorso e l’altimetria della quarta della frazione iberica

La quarta tappa della Vuelta di Spagna è caratterizzata da un percorso mosso che partirà da Vitoria Gasteiz per giungere Laguardia dopo 152,5 chilometri. La carovana in rosso dopo le tre tappe in Olanda tornerà in questa edizione della corsa iberica in Spagna e precisamente nei Paesi Baschi. I ciclisti per 55 chilometri correranno su strade pianeggianti e senza particolari intoppi. Il primo GPM di giornata, sarà il Puerto de Opakua 5 chilometri al 6,9% di pendenza media, posto dopo 61,9 chilometri dal via.

La seconda parte della quarta tappa della Vuelta di Spagna sarà ricca di saliscendi che porteranno al traguardo i ciclisti. In questa frazione i corridori saranno difronte al traguardo volante di Lagrán a 35 chilometri dal traguardo. Da tenere in considerazione la salita di Puerto de Herrera 7,3 chilometri al 4,8% di pendenza per poi arrivare a Laguardia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...