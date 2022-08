Vuelta di Spagna: Groves vince l’undicesima tappa davanti a Van Poppel e Tim Merlier

L’undicesima frazione della Vuelta di Spagna è stata conquistata da un grintoso da Kaden Groves. Il ciclista della BikeExchange-Jayco ha battuto tutti i migliori velocisti della corsa spagnola in questa corsa. In seconda posizione è giunto Danny Van Poppel della Bora-hansgrohe e terzo posto per Tim Merlier dell’Alpecin-Deceuninck. Resta in leader della classifica velocisti Mads Pedersen della Trek-Segafredo che ha chiuso in quinta posizione. Sempre leader della corsa Remco Evenepoel della Quick Step Alpha Vitaly.

La fuga è stata composta Jetse Bol della Burgos-BH, Vojtech Repa della Kern Pharma e Joan Bou della Euskaltel-Euskadi. Il gruppo è stato ripreso nella seconda parte della tappa. Da registrare tanti ritiri oggi: Pau Delgado, Rger Adrià e Hector Carretero della Equipo Kern Pharma per la positività al Covid-19 come anche Simon Yates della BikeExchange-Jayco e Pavel Sivakov della Ineos Grenadiers. Bandiera bianca anche per Sam Bennett della Bora-hansgrohe e per una caduta Julian Alaphilippe Quick Step Alpha Vitaly.

