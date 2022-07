Von der Leyen: “Prima o poi la Russia cesserà totalmente le forniture di gas”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avvertito che, con il calo delle forniture di gas dalla Russia, l’Europa dovrebbe prepararsi alla loro completa cessazione, che, secondo lei, “prima o poi” avverrà. Ha espresso questo punto di vista in un’intervista pubblicata oggi dall’agenzia DPA . “Attualmente, la Russia fornisce solo parzialmente gas o non fornisce affatto a 12 Stati membri”, ha affermato von der Leyen. “Pertanto, l’Europa deve essere preparata allo scenario peggiore: prima o poi un arresto completo delle forniture di gas”, ha affermato. Allo stesso tempo, il capo della CE ha invitato i paesi che dipendono poco dalle forniture di gas russo a partecipare anche agli sforzi per risparmiare energia. “Anche gli Stati membri che non ricevono quasi nessun gas dalla Russia, non possono evitare le conseguenze di un possibile taglio delle forniture al nostro mercato interno”, ha affermato von der Leyen. Le economie dell’Unione europea, ha affermato, sono strettamente intrecciate, la crisi del gas colpirà tutti i paesi membri in una forma o nell’altra. “Pertanto, è importante che tutti gli Stati membri riducano i propri consumi, in modo che tutti risparmino di più e condividano il gas con i membri che hanno sofferto di più”, ha concluso il presidente della Commissione europea, aggiungendo che “la solidarietà energetica è un principio fondamentale dei trattati europei”. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

