VOLOTEA ANNUNCIA IL NUOVO COLLEGAMENTO ESCLUSIVO DA ROMA FIUMICINO A BILBAO

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ha annunciato un’importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Roma Fiumicino: dal 1° aprile 2023, infatti, prenderà il via il nuovo volo esclusivo per Bilbao, collegamento che avrà 2 frequenze a settimana (ogni martedì e sabato). La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di oltre 24.600 posti, pari a 158 voli, si affianca ai classici collegamenti operati da Volotea in partenza da Roma Fiumicino, alla volta di Cagliari, Olbia, Lille, Nantes e Strasburgo, per un totale di 6 destinazioni.

L’avvio del nuovo volo accorcia le distanze tra Roma e il nord della Spagna, proponendo una nuova rotta internazionale a tutti i passeggeri romani e consolidando, allo stesso tempo, l’impegno del vettore a livello locale. Durante la stagione estiva 2022, il vettore ha trasportato a Roma Fiumicino più di 296.000 passeggeri, scendendo in pista con un un’offerta complessiva di oltre 2.100 voli.

“A partire dal prossimo 1° aprile Roma e la Spagna saranno più vicine grazie alla nostra nuova rotta: i passeggeri laziali avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta di Bilbao e dell’intera regione dei Paesi Baschi, caratterizzata da un variegato patrimonio naturale e culturale. Siamo certi che il nuovo volo, in programma per la primavera 2023, farà la gioia di tutti i vacanzieri che guardano già oltre l’inverno e che vogliono prenotare sin da ora una vacanza o uno short-break alla scoperta della città basca, tra arte, cultura e buon cibo – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Inoltre, non va dimenticato che, grazie alla nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare la Città Eterna, sostenendo e rafforzando così l’economia locale”.

“Accogliamo con piacere questa nuova rotta per Bilbao di Volotea – ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma –. Vedere una compagnia aerea che, a distanza di un solo anno dal debutto sull’aeroporto di Fiumicino, continua ad investire incrementando il numero di collegamenti serviti, ci rende orgogliosi, a conferma della strategicità e competitività del mercato romano”.

Con l’avvio della nuova rotta, salgono a 6 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Roma Fiumicino, 2 in Italia (Cagliari e Olbia), 3 in Francia (Lille, Nantes e Strasburgo) e 1 in Spagna ( Bilbao – Novità Summer 23 ).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

